ศาลให้ประกันตัว "เท้ง" วงเงิน 1 หมื่น คดีถูกฟ้องหมิ่นประมาท

ภายหลังนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวคดีที่ บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้ว ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยชั้นพิจารณา ตีราคาประกัน 10,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยกระทำการใดๆ อันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาล มิฉะนั้นศาลจะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
นายนิธิ ละเอียดดี ทนายความของนายณัฐพงษ์ ระบุว่า หลังจากศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ศาลมีกำหนดนัดสอบคำให้การจำเลย ไว้ เมื่อนายณัฐพงษ์ เดินทางมาศาล และศาลสอบคำให้การแล้วเสร็จก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวไว้แล้ว