ก.อุตฯ ชง ครม.เคาะราคาอ้อย-น้ำตาลทราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระที่น่าสนใจ ซึ่งเสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2568/2569
ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
ด้านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (23 ก.ค. 34, 22 ส.ค. 43 และ 17 ต.ค. 43) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
ส่วนเรื่องเพื่อทราบ กระทรวงการคลัง รายงานการลดอัตรา FIDF Fee เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี สำหรับดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยยกศักยภาพเศรษฐกิจและช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในวันที่ 12 ธันวาคม 2568
กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี พ.ศ. 2568
ส่วนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผลการพิจารณาของ กกต. กรณีกระทรวงมหาดไทยขอรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขณะที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตรียมมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2568/2569