xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 31.49 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (3 ก.พ. 69) เปิดที่ระดับ 31.49 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 31.60 บาทต่อดอลลาร์