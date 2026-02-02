กต.เปิดศูนย์ติดตามเลือกตั้ง-ประชามตินอกราชอาณาจักร คาดบัตรเลือกตั้งถึงไทย 5 ก.พ.

นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ติดตามการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในภารกิจการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก ภายในศูนย์ติดตามฯ อธิบดีกรมการกงสุล แนะนำระบบเฝ้าติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (Overseas Voting Monitoring System: OVMS) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ (CDIC) กรมการกงสุล เพื่อติดตามการดำเนินการตั้งแต่การจัดส่งและรับบัตร รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั้ง 95 แห่งทั่วโลกแบบ real-time เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น โปร่งใส ถูกต้อง และทันเวลา
โดยเฉพาะในขั้นตอนสำคัญขณะนี้ คือ การขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมาประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการส่งกลับมาแล้วและจะถึงประเทศไทยทั้งหมดภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อคัดแยกส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง 400 เขตทั่วประเทศ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป ซึ่งภาพรวมการจัดการเลือกตั้งและประชามติเป็นและส่งบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่การจัดเลือกตั้งแบบคูหานั้น สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลในแต่ละเมืองได้ทยอยส่งกลับบัตรครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงการออกเสียงไปรษณีย์ที่อยู่ระหว่างส่งกลับมายังสถานทูต ส่วนปัญหาการจัดส่งบัตรล่าช้าในฝรั่งเศสนั้น กรมการกงสุลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว โดยบัตรเลือกตั้งทยอยส่งกลับมาแล้ว 70% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการคัดแยก โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ เจ้าหน้าที่กรมการกงสุลจะเป็นผู้นำบัตรเลือกตั้งกลับ มั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งที่เหลือจะถูกส่งกลับมาทันการนับคะแนน สำหรับปัญหาสภาพอากาศประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่มีหิมะตกหนัก ไม่ได้รับผลกระทบต่อการจัดส่งบัตรกลับประเทศ โดยบัตรเลือกตั้งจากเมืองออสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา จะกลับมาถึงประเทศไทยวันที่ 6 กุมภาพันธ์
นายมังกร ยังกล่าวถึงการนับคะแนนการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรว่าสถานทูต สถานกงสุลและสำนักงานผู้แทนการค้าในต่างประเทศ จะเริ่มนับคะแนนทันทีที่การนับคะแนนในประเทศไทยเสร็จสิ้น หรือเริ่มนับในวันที่ 9 ก.พ. โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ให้นับภายใน 48 ชั่วโมง และเป็นไปเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ซึ่งเมือนับคะแนนเสร็จ จะส่งคะแนนกลับมายังกรมการกงสุลผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งตามเอกสารของ กกต.
ด้านนายวราโรจน์ เองสมบุญ หัวหน้าศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กล่าวว่า ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานผู้แทนการค้า ที่จัดการเลือกตั้ง ได้ทยอยส่งบัตรเลือกตั้งกลับประมาณ 80% รวมถึงกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ประเทศที่เกิดภาวะสงครามและประเทศที่ยังมีการปิดน่านฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตจะเป็นผู้นำถุงเมล์ทางการทูตกลับ โดยวันนี้บัตรเลือกตั้งจะถูกส่งกลับมา 15 เมือง และมี 61 เมือง ได้ดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับเสร็จสิ้นแล้ว เหลือ 34 เมือง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะทยอยส่งครบทุกที่ได้ตามกำหนด