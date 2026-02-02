รทสช.เตรียมปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย 3 ก.พ. จ่อเปิดโปงกลุ่มทุนผูกขาด

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.พ.) พรรครวมไทยสร้างชาติจะจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ภายใต้แคมเปญ "เบอร์ 6 ไม่โกหก พลิกโฉมประเทศ" ที่ลานหน้า MBK ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค เตรียมจะนำชุดข้อมูลสำคัญออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตลอด 2 ปีที่ผ่านมาว่า ในการต่อสู้ต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง พร้อมเปิดโปงพฤติกรรมของกลุ่มทุนผูกขาดให้ประชาชนได้รับรู้ความจริง เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนเข้าคูหาว่า ทำไมต้องเลือกพรรคเข้าไปทำหน้าที่
นายอรรถวิชช์ ยังได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากปัญหาชื่อผู้สมัครของหลายพรรคหายไป ยังพบว่า มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแต่พอไปใช้สิทธิ์จริงกลับไม่มีชื่อ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ จึงอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำงานให้รอบคอบกว่านี้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมและกระทบสิทธิ์ของประชาชนได้