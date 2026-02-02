รอง ผบ.ตร.เผยสถิติเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไม่ลดอย่างมีนัย

พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์สแกมเมอร์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ความรับผิดชอบหลักของตนดูแลในเรื่องของการค้ามนุษย์ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย แต่ก็เกี่ยวโยงกับการปราบปรามสแกมเมอร์ เพราะมีคนไทยและคนชาติต่างๆตกเป็นเหยื่อ ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้นํา เอฟบีไอ รวมถึงผู้แทนจากชาติต่างๆ มาสังเกตการณ์ เพื่อร่วมมือกันในอนาคตต่อไป เนื่องจากข้อมูลที่พบ มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้ามนุษย์ เช่น การถูกกักตัว ซึ่งดูได้จากการพบพาสปอร์ตที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ ก็ต้องไปสืบหาว่าบุคคลเหล่านี้เป็นใคร รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อนําไปสู่การดําเนินคดีต่อไป เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์และคอลเซ็นเตอร์
พล.ต.อ. ธัชชัย ยอมรับว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการเคลื่อนย้ายฐานจากกัมพูชาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในพื้นที่ปอยเปต ตรงข้าม จ.สระแก้ว มีการขยับเข้าไปด้านใน และยังพบว่ามีชาติต่างๆ ถูกหลอกเข้าไปต่อเนื่อง
ส่วนรูปแบบของแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชา รูปแบบเดียวกับฝั่งเมียนมา เพียงแต่ฝั่งกัมพูชาจะเป็นคนไทยที่เดินข้ามไป ขณะที่ฝั่งเมียนมาจะเป็นชาวต่างชาติ
เมื่อถามว่าหลังการสู้รบ สแกมเมอร์พื้นที่โอร์เสม็ดจะหมดไปหรือไม่ พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสแกมเมอร์จะหมดไป เนื่องจากตัวตึกยังคงอยู่ ส่วนจะทําลายตัวตึกนั้นต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหาร ขณะนี้ได้มีการควบคุมพื้นที่
เมื่อถามว่า สถิติ คดีค้ามนุษย์และ สแกมเมอร์ ลดลงหรือไม่ พล.ต.อ. ธัชชัย มองว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวัง ยังไม่มีตัวเลขที่ลดลงอย่างมีนัย
ส่วนการประเมินสถานการณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการติดตามสถานการณ์
เมื่อถามว่าเป็นเพราะเหตุใด สแกมเมอร์ในพื้นที่โอร์เสม็ดถึงมีที่ตั้งสถานที่ราชการของชาติอื่นๆ ยกเว้นของไทย พล.ต.อ. ธัชชัย กล่าวว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าจุดที่ใช้ดัดแปลงเป็นสถานที่ราชการไทยอาจจะเป็นที่ปอยเปต ส่วนจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติหรือไม่นั้นยังไม่พบข้อมูล