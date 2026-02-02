ผช.ทูตทหาร 20 ชาติ ลงพื้นที่สุรินทร์ ติดตามสถานการณ์สแกมเมอร์

พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย 20 ประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ,มาเลเซีย และเวียดนาม ร่วมกิจกรรม Open House ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ ติดตาม สถานการณ์ชายแดน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ ที่สร้างผลกระทบในหลายประเทศ และ บ่อนทำลายความมั่นคงในภูมิภาค
โดยมี พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่กำกับดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ร่วมติดตาม ความคืบหน้าการปราบปรามสแกมเมอร์ พิ้นที่ชายแดนช่อง -โอร์เสม็ด และตัวแทนองค์กรเอกชน หรือ NGO เช่น นาย สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์
โดยคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศทั้ง 20 ประเทศ ได้เข้าสำรวจพื้นที่จริงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตรงข้าม เมืองโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย เพื่อรับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์ ในพื้นที่โอร์เสม็ด หลังจากเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อเดือนธันวาคม 2568
โดยพื้นที่โอร์เสม็ดมีฐานสแกมเมอร์หลัก2 แห่ง คือ โอร์เสม็ดรีสอร์ต และรอยัลฮิล ซึ่งภายในมีหลักฐานต่างๆ ที่กลุ่มสแกมเมอร์เคยใช้หลอกลวงประชาชน เช่น การจัดฉากหน่วยงานราชการและสำนักงานธนาคารของประเทศต่างๆ รวมไปถึงห้องพักของเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่แยกเป็นส่วนของผู้บริหาร และคนงาน ซึ่งปัจจุบันฝ่ายไทยควบคุมพืันที่ไว้ เนื่องจากก่อนหน้านี้พบการใช้อาคารสแกมเมอร์เหล่านี้ในการปฏิบัติการทางทหาร เช่น การปล่อยโดรนจำนวนมาก