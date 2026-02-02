ปชน.จ่อยื่น กกต. สอบปม กปน.ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดวันเลือกตั้งล่วงหน้า

จากกรณีการจัดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฏข้อเท็จจริงที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปจากสื่อมวลชนและประชาชนผู้มาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ในหลายหน่วยเลือกตั้งกระจายไปทั่วประเทศ เกี่ยวกับปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประธานกรรรมการและกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ตลอดจนผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง เช่น
(1) กรณีกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ไม่กรอกข้อมูลจังหวัด เขตเลือกตั้ง หรือรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.5/2) หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ที่หน่วยเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเขียนรหัสจังหวัดหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.5/2) เป็นรหัส 57 แทนที่จะเป็นรหัส 67 ซึ่งเป็นรหัสเขตเลือกตั้งที่ถูกต้องของจังหวัดเพชรบูรณ์ อันเข้าข่ายอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 200 ซึ่งกำหนดให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง มีหน้าที่ลงรายการเกี่ยวกับจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.5/2) ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนส่งมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมซองใส่บัตรเลือกตั้งและหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน การที่กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยระเบียบดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนผู้ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองมีหมายเลขในการออกเสียงลงคะแนนที่แตกต่างกัน อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ก่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
(2) กรณีที่เลือกตั้งกลางหลายแห่งในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ หน่วยวัดพันเสด็จนอก หน่วยศาลากลางจังหวัดชลบุรี หน่วยอาคารโดมโรงเรียนเมืองพัทยา 7 หน่วยอาคารโดมโรงเรียนสิทธิสุนทร ฝั่งมัธยมปลาย อำเภอสัตหีบ ไม่มีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.4/14)จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ของนางทิพา ปวีณาเสถียร สังกัดพรรคประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 8 อีกทั้งยังมีผู้ให้ข้อมูลว่า เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทวงถามการไม่ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของนางทิพา ปวีณาเสถียร ต่อเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในที่เลือกตั้งบางหน่วย เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งได้แจ้งกับผู้มิสิทธิเลือกตั้งว่า ผู้สมัครที่ไม่มีการติดประกาศ คือบุคคลที่ถูกศาลฎีกาถอนสิทธิการเป็นผูเสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ
จากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของเจ้าพนักงานประจำหน่วยดังกล่าว พรรคประชาชน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตลอดจนตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วประเทศว่า มีการประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ หรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ หากพบว่ามีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ขอให้สั่งปลดเจ้าพนักงานประจำหน่วยโดยทันที ซึ่งเป็ยอำนาจโดยตรงของ กกต.
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง พนักงานการเลือกตั้ง ตลอดจนกรรมการการเลือกตั้ง ผู้หนึ่งผู้ใด หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ พรรคประชาชนขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง พนักงานการเลือกตั้ง ตลอดจนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้กระทำผิดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชน จะยื่นหนังสือด่วนที่สุดอย่างเป็นทางการ ต่อ กกต. ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 08.46 น.