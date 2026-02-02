xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -4.20 จุด มูลค่าซื้อขาย 43,541.55 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 4.20 จุด หรือ -0.32% ที่ระดับ 1,321.42 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,541.55 ล้านบาท