กกต.เรียกถกสรุปปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้า เร่งแก้ไขก่อนวันเลือกตั้งจริง

ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียกประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดลงคะแนนเลือกตั้ง ล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเกิดความผิดพลาด ทั้งจากกรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเขียนรหัสเขตเลือกตั้ง กรณีเอกสารแนะนำผู้สมัครที่ปิดประกาศไว้หน้าหน่วยไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด กรณีคิวอาร์โค้ดข้อมูลผู้สมัคร สส. เป็นข้อมูลการเลือกตั้งในปี 2566 รวมถึงประเด็นที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ซึ่งทุกกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายหาเสียง ที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของ 51 พรรค และจะมีความเห็นของ กกต.ด้วย ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใด