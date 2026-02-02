"ศุภจี" นำทัพ ภท.บุกหนองบัวแดง ชูนโยบายเกษตรยกทั้งระบบ–ราคาพืชไร่อยู่ได้จริง

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย นำแกนนำพรรค และผู้สมัคร สส.ทั้ง 7 เขตของจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยที่ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุน สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ "ไอเดียร์" ผู้สมัคร สส. เขต 4 ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังเต็มพื้นที่จัดงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนจำนวนมากนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองขึ้นมอบให้แก่ผู้สมัครและทีมปราศรัย เพื่อเป็นกำลังใจ
นางศุภจี กล่าวเปิดเวทีถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย ว่า พรรคตั้งใจเข้ามาผลักดันการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ พร้อมประกาศว่า พรรคภูมิใจไทยจะหนุน "สุชาดา ซาง แทนทรัพย์" อย่างเต็มกำลังทั้งด้านนโยบายและการทำงานในสภา หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
นางศุภจี กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีนโยบาย "เกษตรยกทั้งระบบ – ราคาพืชไร่ต้องอยู่ได้จริง" เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ คุมเข้มด่านชายแดน ปิดช่องลักลอบนำเข้าโดยเฉพาะมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ราคาพืชผลในประเทศตกต่ำ และบิดเบือนกลไกตลาด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรไทย
นอกจากนี้ จะสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคาพืชไร่หลักของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน ผ่านการบริหารจัดการสต๊อก การกระจายผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาดกับโรงงานและผู้แปรรูปในประเทศ เพื่อให้ราคาหน้าฟาร์มสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ผลักดันเกษตรกรจาก "ผู้ขายผลผลิต" เป็น "ผู้ประกอบการเกษตร" สนับสนุนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจและสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง พร้อมเชื่อมต่อแหล่งทุน เทคโนโลยี และตลาดสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาโครงสร้างต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ทั้งค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเชื้อเพลิง และค่าโลจิสติกส์ ด้วยมาตรการเชิงระบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและมีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
นอกจากนี้ นางศุภจี ยังย้ำจุดยืนด้านความมั่นคงทางสังคมของพรรคภูมิใจไทย อาทิ การเร่งปราบปรามสแกมเมอร์ เครือข่ายทุนสีเทา และยืนยันไม่สนับสนุนกาสิโน เพื่อปกป้องประชาชนและเศรษฐกิจชุมชน
ขณะที่นางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ได้ประกาศความพร้อมกลับมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง โดยที่ผ่านมาลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น และพร้อมจะนำปัญหาปากท้องของชาวชัยภูมิเข้าไปผลักดันในสภาผู้แทนราษฎรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการของรัฐในพื้นที่ชนบท ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่