ประกาศงดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 2569 ถวายความอาลัย "สมเด็จพระพันปีหลวง"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี พ.ศ. 2569 มีมติให้ "งดการจัดงานตรุษจีนเยาวราช" ระหว่างวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากอยู่ในห้วงระยะเวลาการถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ งานตรุษจีนเป็นงานประเพณีที่มีลักษณะเป็นการเฉลิมฉลอง แสดงถึงความสนุกสนานและความรื่นเริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า และความอาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการจัดงานฯ จึงเห็นสมควรงดการจัดงานตรุษจีนเยาวราช เพื่อแสดงความเคารพ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้