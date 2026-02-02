เพื่อไทยชี้เลือกตั้งล่วงหน้าพิรุธหลายจุด จี้ กกต.เร่งตรวจสอบเรียกความเชื่อมั่น

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงผลการเข้าสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกกลาง นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการลงคะแนนล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า พรรคเพื่อไทยได้ส่งตัวแทนผู้สังเกตการณ์ไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง และกระบวนการใช้สิทธิของประชาชนใน 16 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง โดยคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสูงกว่าการเลือกตั้งปี 2566 เกินกว่า 50%
โดยพบข้อสังเกตหลายประการ ที่พรรคเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรเร่งตรวจสอบชี้แจงข้อเท็จจริง และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้
– ประการที่ 1 พบว่า มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต แต่ยังอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบางจังหวัด ซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการซื้อเสียงล่วงหน้าในระดับพื้นที่
– ประการที่ 2 พบความไม่เป็นมาตรฐานในการติดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลาง บางแห่งแยกป้ายรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อออกจากกัน ขณะที่บางแห่ง รวมอยู่ในป้ายเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิเกิดความสับสน และอาจกระทบต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขต
– ประการที่ 3 ตรวจพบว่าหลายหน่วยเลือกตั้งกลาง ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (สส. 4/14) ไม่ครบถ้วน เช่น รายชื่อนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 ปรากฏว่าไม่พบในประกาศ สส. 4/14 ณ ที่เลือกตั้งกลางจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5
– ประการที่ 4 พบความคลาดเคลื่อนในการจ่าหน้าซองแบบ สส. 5/2 โดยเฉพาะการกรอกรหัสเขตเลือกตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยมีความเข้าใจไม่ตรงกัน บางแห่งเข้าใจว่า เลข 2 หลักแรกเป็นรหัสจังหวัด และ 2 หลักหลังเป็นรหัสเขต ขณะที่บางหน่วยกรอกรหัสเขตผิด หรือไม่กรอกเลย ทำให้เกิดความกังวลว่า บัตรเลือกตั้งอาจไม่ถูกส่งไปยังเขตเลือกตั้งที่ถูกต้อง
– ประการที่ 5 พบข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลาง มีโอกาสเกิดการจัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้ กกต. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่ตรวจพบอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง และคุ้มครองเจตจำนงของประชาชน ให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม