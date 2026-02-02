เลขาฯ กกต.ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องจัดเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ทำหน้าที่ได้ดี แม้ผิดพลาด

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า สิ่งที่ตนเองลืมกล่าวบนเวทีแถลงข่าวหลังปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า คือ เพราะกังวลกับการกล่าวขอโทษในสิ่งที่ผิดหลงระห่างลงคะแนน คือ 1. การกล่าวขอบคุณบุคคล ดังนั้นขอขอบคุณกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประชาชนกึ่งอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ท่านทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว แม้จะมีบางส่วนไม่เข้าใจ หรือสำคัญผิด หรือ ไม่รู้ในบางเรื่อง ได้ตำหนิ เกรี้ยวกราด ตั้งข้อสังเกต เพราะมาทำหน้าที่สำคัญนี้กับสำนักงาน กกต. ในส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ เอง ขออย่าให้ท่านเสียกำลังใจ หันหลังให้กับงานสำคัญของชาติ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก ทำให้การการเลือกตั้งล่วงหน้า สส. มีบรรยากาศคึกคัก ส่งผลต่อการกระตุ้นให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มากขึ้น แม้จะมีความไม่สะดวกอยู่บ้าง และผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้สังเกตการณ์ ที่ได้ร่วมติดตาม ตรวจสอบ การลงคะแนน การปฏิบัติหน้าทีของพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม
นายแสวง กล่าวด้วยว่า เรื่องข้อกล่าวหาระหว่างการลงคะแนน และหลังการลงคะแนนมีตามมาพอสมควร ซึ่งเรารับฟังเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้ดีขึ้น แต่บางข้อกล่าวหาเป็นการพูดลอยๆ ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่ได้ระบุอะไรมาเลย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ อยากขอว่าถ้ากล่าวหาว่าทำอะไรผิด อย่างน้อยบอกหน่วยเลือกตั้งไว้ก็จะพอตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ หรือบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยไว้ก็จะดีมาก เพราะบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยจะว่ามีเหตการณ์อะไรเกิดขึ้น ใคร ทำอะไร ทำที่ไหนอย่างไร ไม่อยากให้มีการกล่าวหากันลอยๆ ไม่เป็นธรรมกับ กปน. ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสได้พูด ได้ชี้แจง เพราะไม่ทราบว่ามันเกิดที่หน่วยไหน ข้อมูลเบื้องต้นจึงจำเป็น
การอำนวยสะดวกในแต่ละเรื่องมีอยู่หลายช่องทาง เช่น กรณีไม่ติดป้ายผู้สมัครอยู่บอร์ดประกาศหน้าหน่วย นอกจากจะติดหน้าหน่วยแล้ว สำนักงานฯ ยังมีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจดูอีกหลายช่องทางดังนี้ 1) เอกสารแนะนำตัวถึงเจ้าบ้าน ทุกครัวเรือน จำนวน 19 ล้านกว่าครัวเรือน 2) แอปฯ smart vote 3) เว็บไซต์แต่ละสำนักงาน กกต.จังหวัด 4) เว็บไซต์ สำนักงาน กกต.
เรื่องความสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องที่ใครก็อยากจะเห็น โดยเฉพาะงานสำคัญของชาติ แต่เราจะหาความสมบูรณ์แบบได้จากที่ไหน เก่งแค่ใหน วัยวุฒิดีอย่างไร ก็ผิดพลาดได้ แต่การเอาคนมาทำงานร่วมกันที่เป็นประชาชน อีกฝั่งมี 1 ล้านร่วม 2 ล้านคน อีกฝั่งมี 53 ล้านคน ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดในจุดที่ต่ำสุดที่สังคมรับได้ และจะพยายามให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุด