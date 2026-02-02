พาณิชย์คาดหลังตรุษจีนสถานการณ์ราคาไข่ไก่อ่อนตัวจะดีขึ้น

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปรับลดลงจากเดิมที่ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2568 โดยมีการปรับลดราคาลงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เหลือฟองละ 3.40 บาท และปรับลดอีกครั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท ในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน ราคาจำหน่ายไข่ไก่ปลีก เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศ อยู่ที่ฟองละ 3.83 บาท ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งในเดือนธันวาคม 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 3.86 บาท สะท้อนทิศทางราคาไข่ไก่ที่อ่อนตัวลง ทั้งในระดับหน้าฟาร์มและระดับค้าปลีก
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เย็นต่อเนื่องในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ถึงมกราคม 2569 ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการให้ไข่ของแม่ไก่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ ขณะที่ภาวะการค้าและการบริโภคชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายหลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีไข่ไก่สะสมอยู่ในระบบเพิ่มขึ้น และกดดันให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด
อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในประเมินว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มคลี่คลายในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน จากความต้องการใช้ไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการค้า ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตที่สะสมอยู่ในระบบ และช่วยพยุงเสถียรภาพราคาให้ปรับตัวดีขึ้นในระยะถัดไป