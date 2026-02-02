ชวนเที่ยวงาน "Amazing MuayThai Festival 2026" ณ อุทยานราชภักดิ์ 4-7 ก.พ.นี้

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบก การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสภามวยโลกมวยไทย (WBC) ร่วมจัดงาน "Amazing MuayThai Festival 2026" ระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ.2569 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการไหว้ครูมวยไทยโลก โดย ททท. ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำเสนออัตลักษณ์สำคัญของการฝึกมวยไทย และการถ่ายทอดเผยแพร่เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้มวยไทยอันงดงาม สู่สายตานานาชาติ พร้อมยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 18,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 214 ล้านบาท
โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Ultimate Muay Thai Experience" เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางผ่านอีเวนต์ ประเภท Sports & Adventure โดยการนำกีฬามวยไทย ศิลปะป้องกันตัวอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยมาผลักดันให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจและชื่นชอบในกีฬามวยไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนเป็นการยกระดับให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยประเทศไทยมีค่ายมวยและยิมมวยไทยกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรียนมวยไทยจากทั่วโลก อีกทั้ง ยังมีมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในการออกวีซ่ามวยไทย หรือ Non-Immigrant Visa รหัส ED ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางมาเรียนมวยไทยในค่ายมวย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย (สคม.) เพื่อมาสร้างประสบการณ์ฝึกฝนมวยไทยและท่องเที่ยวพักผ่อนในไทยได้นานถึง 90 วัน ตอบโจทย์การขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว
ภายในงานจัดเต็มความตระการตาด้วยไฮไลต์กิจกรรมที่หลากหลาย ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานที่ห้ามพลาด ได้แก่ พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์ และพระเจ้าเสือ พิธีครอบครู (สวมมงคล) โดยปรมาจารย์ครูมวยไทย พร้อมชมการแสดงชุด "ลั่นกลองเกริกฟ้า ประกาศศักดา ภูมิปัญญามวยไทย" โดยใช้นักแสดงไม่น้อยกว่า 1,500 คน ประกอบแสง สี เสียง ปิดท้ายความอลังการด้วยการแสดงพลุ สุดยิ่งใหญ่และตระการตา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันมวยไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) องค์พระบิดาแห่งมวยไทย พร้อมกันนี้ ยังร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : Amazing Thailand หรือ Facebook page : Thailand Festival หรือ Facebook page : World wai kru muay thai หรือ โทร.1672 Travel buddy