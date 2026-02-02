"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยอาการป่วยดีขึ้น ปัดตอบเรื่องพักโทษ

วันนี้ (2 ก.พ.) นายพานทองแท้ ชินวัตร พร้อม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรชายและบุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่เรือนจำ โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ร่วมเดินทางมาด้วย
ภายหลังเข้าเยี่ยมประมาณ 1 ชั่วโมง น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า เรื่องสุขภาพที่พ่อไม่สบายก่อนหน้านี้ ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว หลังได้นอนพักผ่อน ส่วนการเรียนคอร์สทำอาหารภายในเรือนจำทราบว่าเป็นคอร์ส 10 วัน และไม่ใช่เพียงการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังมีการอบรมหลายๆ เรื่อง และยังมีเรียนวาดรูป ลักษณะเป็นการให้ผู้ต้องขังได้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตดี
เมื่อถามว่าใกล้วันเลือกตั้งนายทักษิณ ได้ฝากอะไรถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย หรือไม่ น.ส.พินทองทา ยิ้มพร้อมปฏิเสธว่าไม่มี
ต่อข้อถามว่าเดือนพฤษภาคมนี้ นายทักษิณ ใกล้จะได้รับการพิจารณาพักโทษทั่วไป ทางเรือนจำกลางคลองเปรมได้ประสานขอรับข้อมูลเอกสารจากครอบครัว หรือครอบครัวได้นำส่งเอกสารใดๆ แก่เรือนจำฯ หรือไม่นั้น ทาง น.ส.พินทองทา ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว โดยกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจของคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับแทน ก่อนยกมือไหว้และเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับออกจากพื้นที่เรือนจำฯ
ทั้งนี้ กรณีการพักการลงโทษทั่วไปของนายทักษิณ ชินวัตร ที่มีกระแสข่าวว่าจะได้รับการพักโทษในเดือนพฤษภาคมนี้ ปัจจุบันเรือนจำกลางคลองเปรมยังอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับการพักการลงโทษทั่วไป ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดรายใดจะได้รับการพักโทษทั่วไปจะมีการพิจารณาถึง 3 ลำดับชั้น ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเรือนจำ คณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับกระทรวงยุติธรรม ก่อนที่ผู้ต้องขังจะได้รับการพักโทษไปคุมประพฤติยังสถานที่ที่แจ้งผู้อุปการะ