แนะ ปชช.โหลดแอปฯ 'POLICE CARE' ตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพ เช็กก่อนไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พัฒนาแอป "POLICE CARE" แอปพลิเคชันตำรวจสำหรับประชาชน ล่าสุด ได้เปิด 2 ฟีเจอร์ใหม่ คือ "ตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพ" และ "ตรวจสอบเบอร์มิจฉาชีพ" สามารถใช้งานได้แล้ว โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android ผ่าน Play Store และ iOS ผ่าน App Strore
สำหรับแอปฯ POLICE CARE มีฟีเจอร์หลัก บริการของตำรวจเพื่อประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กฎหมาย การเตรียมตัวไปแจ้งความ เตือนภัย ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ฉัน คู่มือประชาชน แจ้งอายัดบัญชี แจ้งความออนไลน์ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง ข้อมูลคดี ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกบริการ เป็นแอปพลิเคชันตำรวจแบบครบวงจร ครบ จบ ที่แอปเดียว
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน POLICE CARE แล้วเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของฉัน จากนั้นต้องล็อกอินผ่าน ThaiD ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล แล้วสามารถกรอกเบอร์โทร หรือเลขบัญชีต้องสงสัย ระบบจะประมวลผลอย่างรวดเร็ว บอกว่าเป็นเบอร์โทรหรือบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพหรือไม่ กรณีเป็นบัญชีธนาคารจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า "มิจฉาชีพ" “อันตราย! ห้ามโอนเด็ดขาด