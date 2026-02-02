"อนุทิน" โยนคณะก้าวหน้าแจง ปมต่างด้าวนั่งบอร์ดประกันสังคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวานนี้ (1 ก.พ.) ที่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลต่างๆ ทางพรรคภูมิใจไทยได้เจอปัญหาหรือมีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร ว่า ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไร ทราบแต่รายงานภาพรวมมีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเยอะมาก ให้ความสนใจในความเป็นไปของบ้านเมืองมากขึ้น เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เจ้าของประเทศจะได้ไปใช้สิทธิเต็มที่ ตัดสินใจอนาคตของประเทศอย่างเต็มที่ ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมาก
ส่วนที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ปราศรัยวานนี้ ว่า มองจากดาวอังคารก็รู้แล้วว่าพรรคประชาชนชนะแน่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนต้องคาดหวังไว้ ทุกคนก็มีสิทธิ ไม่มีใครรู้จักพรรคประชาชนเท่ากับคนของพรรคประชาชนเอง เช่นเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทย ไม่มีใครรู้จักพรรคภูมิใจไทยเท่ากับคนของพรรคภูมิใจไทย ทุกคนตั้งความหวังและความตั้งใจ
สำหรับประเด็นประกันสังคมที่คณะก้าวหน้ามีแนวคิดหรือนโยบายจะนำคนต่างด้าวเข้ามาเป็นบอร์ด สามารถทำได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คณะก้าวหน้าก็บริหารกองทุนประกันสังคม 2-3 ปี เขาคงต้องมีส่วนในการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ของประชาชน ในฐานะที่เป็นกรรมการกองทุนประกันสังคม คงจะมีข้อมูลต้องชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบ
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาโจมตีประกันสังคมหนักมากในช่วงนี้นั้น นายอนุทิน ถามกลับว่าใครโจมตี ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าพรรคประชาชน นายอนุทิน จึงตอบกลับว่า จะไปโจมตีพวกเดียวกันได้อย่างไร