เครือข่าย ขสช.บุกทำเนียบขอความเป็นธรรมให้ "หมอสุภัทร" โวย! สั่งปลดโดยไม่ให้โอกาสชี้แจง

กลุ่มขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) ร่วมกับเครือข่ายผู้สูญเสียจากโควิด-19 และกลุ่มเพื่อนหมอสุภัทร นำโดย นายวทัญญู แสงแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนหมอสุภัทร และนางนัยนา ยลจอหอ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง เข้ายื่นหนังสือถึง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโถ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านนายสมพาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม กรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวธุรรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน ถูกปลดออกจากราชการ
แกนนำ ขสช. ระบุว่า เครือข่ายขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอถึง ก.พ. และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) โดยเห็นว่าการดำเนินการของ นพ.สุภัทร ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เลือกยืนอยู่ข้างชีวิตประชาชนท่ามกลางข้อจำกัดของระบบราชการ
ทั้งนี้ ในช่วงที่ประชาชนเผชิญความสับสนและความหวาดกลัว กลุ่มแพทย์ชนบทได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ เปรียบเสมือน "ขอนไม้ใหญ่" ที่ช่วยพยุงสังคมด้วยองค์ความรู้ ทำให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ ไม่ตื่นตระหนก และสามารถปรับตัวร่วมกับภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ได้จำกัดเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้น
เครือข่ายขอเรียกร้องให้ ก.พ. และ ก.พ.ค. พิจารณาสอบสวนใหม่ เนื่องจาก นพ.สุภัทร ยังไม่ได้รับโอกาสชี้แจงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับสิทธิในการให้ถ้อยคำ
พร้อมกันนี้ เครือข่ายให้กำลังใจ ก.พ. และ อ.ก.พ. ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ผดุงความยุติธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการที่มีธรรมาภิบาล เพื่อลดข้อครหาว่าเป็นการกลั่นแกล้ง มีอคติ หรือหวังผลทางการเมือง โดยเสนอให้พิจารณาเปิดการไต่สวนสาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องไปยังผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้ยืนหยัดบนหลักกฎหมายและความถูกต้อง ไม่ยอมจำนนต่ออำนาจ และไม่ปล่อยให้สังคมตั้งคำถามต่อความยุติธรรมขององค์กรรัฐจนเกิดความสิ้นหวัง