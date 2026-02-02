xs
ราคาทองครั้งที่ 49 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02/02/2569 เวลา 14:08 น. (ครั้งที่ 49) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อ 69,550 บาท ขายออก 69,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อ (ฐานภาษี) 68,159.36 บาท ขายออก 70,550 บาท