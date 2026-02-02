นายกพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานฯ นำนายกเล็กสระบุรีสักการะรับพรตรุษจีน

นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นากยกพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต หรือ นายกคล้าย นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสถาเทศบาลเมืองสระบุรี ที่พากันมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน “โรงเจบ้วนเฮงตั้ว” สถานที่ซึ่งพุทธศานิกชนชาว จ.สระบุรี เลื่อมใสศรัทธาพากันมากราบไหว้ในวันสำคัญๆ ทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของ พี่น้องบุตรหลานเชื้อสายไทย-จีนเป็นประจำ
นายวิบูลย์ ได้นำ ดร.ภาณุพงศ์ และคณะกราบไหว้สักการะองศ์โป๊ยเซียนโจวซือ, องส์เทพเจ้ากวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในโรงเจอย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งวันนี้เป็น วันพระใหญ่ (วันดี) จึงมีพี่น้องประชาชนชาว จ.สระบุรี และใกล้เคียงพากันมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่มีความเชื่อในเรื่อง (ปีชง) ต่างก็มาขอพรสะเดาะเคราห์ ขอให้พ้นภัยในสิ่งที่ไม่ดี ที่ปีนี้ (2569) ตรงกับปีชงของแต่ละคน
โอกาสนี้ นายวิบูลย์ กล่าวอำนวยอวยพร เนื่องในใกล้วันเทศกาลตรุษจีน ปี 2569 ที่มาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ว่า กระผม นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี” พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมทุกท่าน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองศ์ ที่สถิตอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้ และองศ์เทพเจ้า “โป๊ยเซียน โจวซือ” อันเป็นที่นับถือของชาว จ.สระบุรี และใกล้เคียง ขอประธานพรให้ ดร.ภาณุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี และคณะ ตลอดจน ประชนชาว จ.สระบุรี และคนทั่วไปทุกท่าน ทุกครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง การค้ารุ่งเรือง ร่ำรวย ยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป
