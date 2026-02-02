ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจณัฏฐา จันทัง รับแรงงานไปทำงานออสเตรเลียผ่าน ก.แรงงาน ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ ณัฏฐา จันทัง เปิดรับแรงงานไปทำงานออสเตรเลียถูกกฎหมาย ผ่านกระทรวงแรงงานนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการจัดหางาน เตือนว่า เพจดังกล่าว ไม่ได้ยื่นเอกสารตามกฎหมายต่อกรมการจัดหางาน ซึ่งการโฆษณาจัดหางานไปต่างประเทศทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ขอประชาชนตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
