สลด! นทท.โดนช้างป่าทำร้ายจนตายที่อุทยานฯ เขาใหญ่ คาดฝีมือเจ้าอ้อยหวาน

วันนี้ (2 ก.พ.) เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นที่ลานกางเต็นท์ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) หมู่ 16 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่ง ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด และประสานงานเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต รวมถึงแจ้งญาติให้ทราบต่อไป
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นและข้อมูลจากคนในพื้นที่ คาดว่า ช้างป่าตัวที่ก่อเหตุคือ เจ้าอ้อยหวาน ซึ่งเป็นช้างป่าเพศผู้ที่มีพฤติกรรมออกมาหากินใกล้แนวเขตชุมชนและจุดท่องเที่ยวบ่อยครั้ง
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าได้มีการติดตามพฤติกรรมและประกาศเตือนให้ระมัดระวังช้างตัวนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากมีรายงานว่าอยู่ในสภาวะตกมัน และเคยมีประวัติทำร้ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจนเสียชีวิตมาแล้ว
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นและข้อมูลจากคนในพื้นที่ คาดว่า ช้างป่าตัวที่ก่อเหตุคือ เจ้าอ้อยหวาน ซึ่งเป็นช้างป่าเพศผู้ที่มีพฤติกรรมออกมาหากินใกล้แนวเขตชุมชนและจุดท่องเที่ยวบ่อยครั้ง
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าได้มีการติดตามพฤติกรรมและประกาศเตือนให้ระมัดระวังช้างตัวนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากมีรายงานว่าอยู่ในสภาวะตกมัน และเคยมีประวัติทำร้ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจนเสียชีวิตมาแล้ว