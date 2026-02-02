xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -10.57 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 22,345.05 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (2 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,315.05 จุด ลดลง 10.57 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.80 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 22,345.05 ล้านบาท