ราคาทองครั้งที่ 38 ปรับขึ้น 400 บ. ทองรูปพรรณขายออก 69,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02/02/2569 เวลา 13:31 น. (ครั้งที่ 38) ปรับขึ้น 400 บ. โดยทองคำแท่ง รับซื้อ 68,800 บาท ขายออก 69,000 บาท ส่วน ทองรูปพรรณ รับซื้อ(ฐานภาษี) 67,416.52 บาท ขายออก 69,800 บาท