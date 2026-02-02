"อ.เจษฎ์" จวก กกต.จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาด เป็นความสะเพร่าที่ทำลายศรัทธา ปชช.

นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังพบความผิดพลาดในการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ความสะเพร่าของกรรมการกลางกำลังทำลายศรัทธาประชาชน และอาจลากยาวทำลายโครงสร้างประเทศ ซึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน้างาน ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่คือความล้มเหลวของระบบที่ทุกพรรคโดนหางเลขกันถ้วนหน้า จึงต้องฝาก กกต.ว่ามีความผิดพลาดมาก
ส่วนประชาชนอย่าไปหลงว่ามีการทำร้ายพรรคนั้น ทำลายคะแนนเสียงพรรคนี้ เพราะทุกพรรคโดนกันหมด จากความผิดพลาดของกรรมการ การติดป้าย ติดชื่อ เอาแผ่นที่เป็นแผ่นขาวไปทับชื่อ ผิดพลาดกันไปหมด ทำให้คนสับสน การเขียนเลขที่หน้าซอง ต้องเขียนให้ถูก พิจารณาให้ถ้วนถี่ อย่าให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
