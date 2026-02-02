พท.จี้ กกต.เร่งตรวจสอบ-แจงข้อเท็จจริง หลังพบข้อสังเกตการเลือกตั้งล่วงหน้าหลายจุด

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงการเข้าสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2569 ซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ว่า พรรคเพื่อไทยได้ส่งตัวแทนผู้สังเกตการณ์ไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง และกระบวนการใช้สิทธิของประชาชน ใน 16 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง โดยคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสูงกว่าการเลือกตั้งปี 2566 เกินกว่าร้อยละ 50
ทั้งนี้ พบข้อสังเกตหลายประการ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรเร่งตรวจสอบ ชี้แจงข้อเท็จจริง และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
