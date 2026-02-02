"เกม พงศ์พล" ลุยหาเสียงเขตดุสิต-ถนนนครชัยศรี-บางซื่อ ลั่นไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง

นายพงศ์พล เตมีย์ หรือ เกม ผู้สมัครสส.กทม.เขต 7 (ดุสิต–ถนนนครชัยศรี–บางซื่อ) พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงการลงพื้นที่หาเสียงว่า ครั้งก่อนที่ผมลงพื้นที่พบปะผู้ค้าขายในตลาดสะพานสูง ผู้ค้าขายท่านหนึ่งพูดกับผมว่า ถ้าอยากเจอคนในพื้นที่จริงๆ ต้องมาให้เช้ามืดกว่านี้ ผมเก็บประโยคนั้นไว้ และวันต่อมาผมกลับมาอีกครั้งตั้งแต่ตี 5 ผมอยากมาเห็นชีวิตจริงของพี่น้องประชาชน อยากรับฟังปัญหาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง จากผู้ค้าขายและคนในพื้นที่เขต7 ดุสิต-ถนนนครชัยศรี-บางซื่อ ที่ต้องเริ่มวันก่อนใคร
สำหรับผม การเมืองไม่ใช่แค่การพูดบนเวที แต่คือการเดินเข้าไปหาประชาชน ฟังให้มาก ทำให้จริง และรักษาสัจจะ ผมเชื่อว่า หากเรายังไม่ท้อ ศรัทธาของประชาชนจะค่อย ๆ กลับมา และเขต 7 ดุสิต–ถนนนครชัยศรี–บางซื่อ จะกลับมาเป็นสีฟ้าอีกครั้ง
สำหรับผม การเมืองไม่ใช่แค่การพูดบนเวที แต่คือการเดินเข้าไปหาประชาชน ฟังให้มาก ทำให้จริง และรักษาสัจจะ ผมเชื่อว่า หากเรายังไม่ท้อ ศรัทธาของประชาชนจะค่อย ๆ กลับมา และเขต 7 ดุสิต–ถนนนครชัยศรี–บางซื่อ จะกลับมาเป็นสีฟ้าอีกครั้ง