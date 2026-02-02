คืบคดีปล้นร้านทองเยาวราชปี 68 ออกหมายจับแล้ว 19 ราย แต่ยังอยู่ระหว่างหลบหนี

ความคืบหน้าคดีดังในรอบปี 2568 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมีกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะกวาดทองรูปพรรณไปได้ถึง 540 บาท ซึ่งในช่วงนั้นราคาทองคำรูปพรรณ จำหน่ายบาทละ 59,450 บาท คิดรวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,103,000 บาท พร้อมกันนี้ คนร้ายได้วางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่นั้น
ชุดคลี่คลายคดีภายใต้การนำของ พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้ทำการสืบสวนสอบสวนแกะรอยกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุพร้อมนำผลตรวจดีเอ็นเอ และคราบลายนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่ตามวัตถุพยานทั้งรถยนต์กระบะที่คนร้ายได้ปล้นจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี นำมาใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุและใช้หลบหนี รวมทั้งซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง และปลอกกระสุนปืนที่คนร้ายที่ใช้ก่อเหตุยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส นำไปประกอบกับหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จนเจ้าหน้าที่นำไปสู่การทยอยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาล จ.นราธิวาส ออกหมายจับ จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่ออกหมายจับคนร้าย เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 68 จำนวน 2 คน คือ 1.นายบักรีย์ สมะแอ 25 ปี และ 2.นายมูฮำหมัดนาซาอี จ๊ะยอ 43 ปี
ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 จำนวน 5 คน คือ 1.นายอาซมิน สะแลแม 34 ปี 2.นายตอเย็บ แมทาลง 32 ปี 3.นายซิ มะแซ 44 ปี 4.นายมันโซ ปูต๊ะ 31 ปี และ 5.นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง 36 ปี และเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลออกหมายจับกลุ่มคนร้าย
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 68 จำนวน 12 คน คือ 1. นายนิอารีฟัน นิเล๊าะ 24 ปี 2.นายอัซโร เบ๊ญกาซอ 25 ปี 3.นายอิสฮัม ปเต๊ะ 19 ปี 4.นายซอลาฮุดดีน มะนาวี 25 ปี 5.นายมะยี อีซอ 41 ปี 6.นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ 28 ปี 7.นายรุสลัน มะ 24 ปี 8. นายมูฮำหมัดฮาซัน มะ 28 ปี 9. นายมูฮัมหมัดอารฟัน แลรอซา 21 ปี 10.นายอิลยัส นิมะ 43 ปี 11.นายอีรฟัน แวมะมิง 26 ปี และ 12.นายมูฮัมหมัดอิกรอม รอเฮง 26 ปี
จากการเช็กประวัติของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อหตุและถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับในครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ จำนวน 11 คน นอกจากนั้น เป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุคดีความมั่นคง จำนวน 8 คน ซึ่งคนร้ายทั้ง 19 คน ยังอยู่ในระหว่างการหลบหนี
