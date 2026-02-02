ผู้นำมาเลย์ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีเอปสตีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ว่า นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย ทวีตข้อความสั้น ๆ บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า เขาเพิ่งทราบว่ามีบุคคลภายนอกต้องการพบเขา และอ้างถึงชื่อของเขาในการแลกเปลี่ยนอีเมลที่เกี่ยวข้องกับคดีของนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันผู้ล่วงลับ ในช่วงกว่า 12 ปี ที่ผ่านมา ตามที่ระบุในอีเมล
ทั้งนี้ ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับฝ่ายใดก็ตามที่แลกเปลี่ยนอีเมลเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอปสตีน
