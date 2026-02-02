xs
ราคาทองครั้งที่ 23 ลงอีก 200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02/02/2569 เวลา 12:14 น. (ครั้งที่ 23) ลดลง 200 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อ 70,950 บาท ขายออก 71,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อ ฐานภาษี 69,523.76 บาท ขายออก 71,950 บาท