ค่าเงินบาทวันนี้ เปิดตลาดอ่อนค่า แตะ 31.62-31.64 บ./ดอลลาร์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (2 ก.พ.) เงินบาทอ่อนค่าไปใกล้แนว 31.70 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะกลับมาปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 31.62-31.64 บาทต่อดอลลาร์ ในเวลา 11.00 น. เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้าที่ 31.48 บาทต่อดอลลาร์
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.40-31.70 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำตลาดโลก ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ รวมถึงตัวเลขดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิตเดือน ม.ค. ของสหรัฐ
