ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 450 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02/02/2569 เวลา 11:21 น. (ครั้งที่ 15) ปรับขึ้น 450 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อ 71,500 บาท ขายออก 71,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อ (ฐานภาษี) 70,069.52 บาท ขายออก 72,500 บาท