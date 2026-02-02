ผู้สมัครพรรคโอกาศใหม่ปราศรัยหาเสียงที่ลพบุรี ชูเคยดูแล ปชช.ยามวิกฤตภัยแล้ง

การหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.จังหวัดลพบุรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.มากกว่าในเขตเลือกตั้งอื่น ๆ ของจังหวัดลพบุรี พบว่า การหาเสียงของ พลโทสิทธิชัย คัตตะพันธ์ ผู้สมัครสังกัดพรรคโอกาสใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 10 ได้เปิดเวทีปราศรัยย่อยที่อาคารอเนกประสงค์วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโปร่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนมารอรับฟังการปราศรัยย่อยในการแนะนำตัวและอธิบายนโยบายของพรรคด้วยความตั้งใจ
ทางผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้แนะนำตัวเองว่าเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ที่ได้เคยจัดเข้าหน้าที่มาลงพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนในยามเกิดวิกฤตภัยแล้งได้เคยจัดรถบรรทุกน้ำออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังทราบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการทำมาหากินด้านการทำการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตทหารและในเรื่องของการหาของป่าด้วย ทางตนเองมีความเข้าใจดีและพร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรมาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
