"อภิสิทธิ์" นำทีม ปชป.ลงพื้นที่หาดใหญ่ รับฟังความเห็นภาคธุรกิจ หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่

วันนี้ (2 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคฯ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคฯ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค ฯ พร้อมกับ นายจูรี นุ่มแก้ว ผู้สมัครสส.เขต 2 สงขลา และรองหัวหน้าพรรคฯ รวมถึงนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ผู้สมัคร สส.เขต 9 สงขลา ร่วมกันจิบชายามเช้า ที่ร้านฮัจยีสัน ร้านชาชื่อดังของหาดใหญ่ จ.สงขลา
ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อปลายปี 2568 ซึ่งภาคธุรกิจต้องการให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยมากขึ้น
ขณะเดียวกัน มีผู้สนับสนุนเอารูปถ่ายกับนายอภิสิทธิ์สมัยที่ยังที่ตัวเองยังเป็นนักศึกษา มาให้เซ็น และตอนนี้มีลูกสองคนแล้ว จึงได้พามาถ่ายรูปด้วย นอกจากนั้น บางคนนำโปสเตอร์ภาพนายอภิสิทธิ์สวมสูท ซึ่งใช้ในการหาเสียง เมื่อปี 2544 ที่ระบุข้อความว่า “โปรดเลือกพรรคประชาธิปัตย์ กาเบอร์ 16 ทั้ง 2 ใบ” ที่เก็บไว้บนหัวนอน มาให้นายอภิสิทธิ์ เซ็นด้วย
จากนั้น นายอภิสิทธิ์และคณะ เดินทางไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทันทีที่มาถึง ประชาชนที่มารอใช้บริการ ต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนายอภิสิทธิ์อย่างพร้อมเพรียง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็ขอถ่ายรูปด้วยเช่นกัน โดยนายอภิสิทธิ์ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ภายหลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อปลายปี 2568 ซึ่งภาคธุรกิจต้องการให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยมากขึ้น
ขณะเดียวกัน มีผู้สนับสนุนเอารูปถ่ายกับนายอภิสิทธิ์สมัยที่ยังที่ตัวเองยังเป็นนักศึกษา มาให้เซ็น และตอนนี้มีลูกสองคนแล้ว จึงได้พามาถ่ายรูปด้วย นอกจากนั้น บางคนนำโปสเตอร์ภาพนายอภิสิทธิ์สวมสูท ซึ่งใช้ในการหาเสียง เมื่อปี 2544 ที่ระบุข้อความว่า “โปรดเลือกพรรคประชาธิปัตย์ กาเบอร์ 16 ทั้ง 2 ใบ” ที่เก็บไว้บนหัวนอน มาให้นายอภิสิทธิ์ เซ็นด้วย
จากนั้น นายอภิสิทธิ์และคณะ เดินทางไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทันทีที่มาถึง ประชาชนที่มารอใช้บริการ ต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนายอภิสิทธิ์อย่างพร้อมเพรียง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็ขอถ่ายรูปด้วยเช่นกัน โดยนายอภิสิทธิ์ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ภายหลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับความเสียหาย