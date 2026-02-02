xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ -6.78 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 11,420.60 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (2 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,318.84 จุด ลดลง 6.78 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.51 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 11,420.60 ล้านบาท