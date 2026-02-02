ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐาน เริ่มกระทบสุขภาพ 13 พื้นที่

ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 25.3-44.9 มคก./ลบ.ม. โดยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 13 พื้นที่ ดังนี้
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
2.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
3.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
4.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม.
5.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม.
6.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 40.4 มคก./ลบ.ม.
7.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
8.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 40.1 มคก./ลบ.ม.
9.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 40.0 มคก./ลบ.ม.
10.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 39.9 มคก./ลบ.ม.
11.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 39.1 มคก./ลบ.ม.
12.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม.
13.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 38.7 มคก./ลบ.ม.
