นาซา เลื่อนภารกิจ "อาร์ทิมิส-2" เป็นอย่างเร็วที่สุด 8 ก.พ.นี้

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) เลื่อนกำหนดการของภารกิจ "อาร์ทิมิส-2" ที่จะเป็นการส่งนักบินอวกาศเดินทางไปยังดวงจันทร์ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัด อยู่ที่ประมาณจุดเยือกแข็ง ส่วนกำหนดการใหม่เร็วที่สุดเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ตรงกับวันซูเปอร์โบวล์พอดี
ทั้งนี้ นาซาเตรียมการทดสอบเติมเชื้อเพลิงครั้งสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์ สำหรับจรวด “สเปซ ลอนช์ ซิสเต็ม” หรือ “เอสแอลเอส” ความสูง 98 เมตร ที่ฐานปล่อยจรวดแหลมคานาเวอรัล ในรัฐฟลอริดา
