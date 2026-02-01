เลือกตั้งล่วงหน้า จ.ตรัง คึกคัก ปชช.สิทธิต่อเนื่อง กกต.ย้ำลงคะแนนประชามติ 8 ก.พ.69

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดตรัง วันนี้ (1 ก.พ.) เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงประชาชนจากต่างจังหวัดซึ่งมาทำงานในพื้นที่ เดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดตรัง
นายสมชาย โถววิริยะกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การเลือกตั้งในวันนี้ เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ไม่มีการลงคะแนนประชามติ โดยผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนประชามติอีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 หากไม่ไปใช้สิทธิจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลา 2 ปี
