CIB ดักรวบผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงฯ คาหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า หลังหนีกบดานที่ระยอง

วันนี้ (1 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำหมายศาลจังหวัดเชียงราย เข้าจับกุมหญิง วัย 40 ปี ชาว จ.เชียงราย หนีคดีฉ้อโกงเงินกองทุนหมู่บ้านกว่า 4 ล้านบาท หลังเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้า เขต 2 ที่หน่วยเลือกกลางโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้มาดักรอหญิงรายดังกล่าว ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งที่ 26 ภาคเหนือ ก่อนจะปล่อยให้หญิงรายดังกล่าว เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน และเดินออกจากหน่วยเลือกตั้ง จึงแสดงตัวเข้าจับกุมและแจ้งข้อหา นำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่ สภ.เมืองระยอง ก่อนจะนำตัวเข้ากรุงเทพฯ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย ฉ้อโกงเงินกองทุนหมู่บ้าน 4 ล้านบาท หลังหลบหนีคดีมากบดานที่ จ.ระยอง
