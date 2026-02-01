อิสราเอลประกาศเปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ จุดเชื่อมต่อกาซา-อียิปต์แบบจำกัด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ว่า อิสราเอลประกาศเปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างฉนวนกาซากับอียิปต์แบบจำกัด หลังปิดมานาน นับตั้งแต่กองทัพอิสราเอลเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อกลางปี 2567 โดยการเปิดครั้งนี้จะเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายบุคคลเป็นหลัก
สำนักงานประสานงานกิจกรรมของรัฐบาลอิสราเอลในดินแดนยึดครอง (โคแกต) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ออกแถลงการณ์ เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ ซึ่งเชื่อมระหว่างภาคใต้ของฉนวนกาซากับภาคเหนือของอียิปต์ อย่างจำกัด
