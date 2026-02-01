xs
"เบลล่า ราณี" ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า ที่เขตสายไหม

ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ราณี แคมเปน หรือ เบลล่า ราณี นักแสดงชื่อดัง เดินทางเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า ที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ชุดที่ 1 บริเวณลานจอดรถวัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร