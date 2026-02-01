กกต.สุราษฎร์ฯ บุกบ้าน ปธ.ผู้สูงอายุบึงขุนทะเล ส่อซื้อเสียง รอหมายศาลฯค้นบ้านต่อ

วันนี้ (1 ก.พ.) นายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัคร สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า มีพลเมืองดีแจ้งเหตุการทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง สส. ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่ามีชาวบ้านพบเห็นการซื้อสิทธิขายเสียงที่บ้านของนาง “ป.” ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยพบพฤติการณ์ว่า มีคนเข้า-ออกบ้านหลังนี้มากผิดปกติ กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ไปที่บ้านเลขที่ 76/35 ซอยพ่อขุนทะเล 20/1 บ้านมะขามเตี้ย หมู่ 3 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบหญิง 3 คน อยู่ภายในบ้านท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญออกมาหน้าบ้าน และขออนุญาตยึดโทรศัพท์ทุกคนไว้เพื่อขอตรวจสอบ โดยเจ้าของให้ความยินยอม
จากการตรวจสอบโทรศัพท์ดังกล่าว พบรายชื่อประชาชนที่เขียนด้วยลายมือ และส่งข้อมูลมาเป็นรูปภาพ ซึ่งเป็นรายชื่อของบุคคล พร้อมนามสกุล มาในกลุ่มไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดฯ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาค้นพบข้อความการพูดคุยในกลุ่มไลน์สำคัญ มีข้อความว่า “กกต. มา” ตำรวจจึงสอบถามว่าทำไมต้องเขียนในแชตไลน์ไปบอกว่า กกต.มา หญิงวัยกลางคนดังกล่าวตอบว่า เป็นผู้ช่วย สส. เจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นภายในบ้าน แต่เจ้าบ้านไม่ยินยอม กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานขอหมายศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าค้นบ้านตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
