"อภิสิทธิ์" ลงพื้นที่เมืองคอน ช่วยผู้สมัคร สส.เขต 4 หาเสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (1 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ​ ลงพื้นที่ตลาดชะอวด​ อำเภอ​ชะอวด​ จังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ เพื่อช่วยนางกนกพร​ เดชเดโช​ ผู้สมัคร สส.เขต4 นครศรีธรรมราช​ หาเสียง ซึ่งเป็นมารดาของนายชัยชนะ​ เดชเดโช​ รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมารอถ่ายรูปกับนายอภิสิทธิ์จำนวนมาก​ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ โดยช่วงหนึ่ง นายอภิสิทธิ์​ หันไปแซวนายชัยชนะ​ ว่า​ ทำไมเขตนี้รองหัวหน้าพรรคฯ ไม่กล้าสั่งผู้สมัคร เพราะเขตอื่นเห็นชี้นิ้วต้องอย่างนู้น​อย่างนี้​ ทำให้นายชัยชนะถึงกับเขิน