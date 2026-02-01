"อภิสิทธิ์" ลงพื้นที่เมืองคอน ช่วยผู้สมัคร สส.เขต 4 หาเสียง

วันนี้ (1 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยนางกนกพร เดชเดโช ผู้สมัคร สส.เขต4 นครศรีธรรมราช หาเสียง ซึ่งเป็นมารดาของนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่ภาคใต้
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมารอถ่ายรูปกับนายอภิสิทธิ์จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ โดยช่วงหนึ่ง นายอภิสิทธิ์ หันไปแซวนายชัยชนะ ว่า ทำไมเขตนี้รองหัวหน้าพรรคฯ ไม่กล้าสั่งผู้สมัคร เพราะเขตอื่นเห็นชี้นิ้วต้องอย่างนู้นอย่างนี้ ทำให้นายชัยชนะถึงกับเขิน
