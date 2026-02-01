สปส.เผยแอปฯ ใหม่เปิดบริการแล้ว แต่ยังไม่ 100% หวั่นปล่อยพร้อมกันทำระบบรวน

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการเปิดใช้บริการแอปพลิเคชั่นของ สำนักงานประกันสังคมในวันนี้ว่า ยังไม่เต็มระบบ 100% โดยส่วนที่เปิดให้บริการก่อนคือ เรื่องของการเช็คสิทธิประโยชน์เช็คข้อมูลต่างๆ เช่น การตรวจสอบการส่งเงินสมทบ แต่ตรงนี้ในบางคนอาจจะยังใส่ข้อมูลไม่ครบโดยเฉพาะคนที่ทำงานหลายที่ รับเป็นช่วงที่เรามีการลดอัตราเงินสมทบในบางส่วนในบางพื้นที่จากกรณีต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเช็คสิทธิ์ ที่ขึ้นตรงกับสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม
ส่วนการยื่นเรื่องขอเคลมสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ รวมถึงด้านอื่นๆ นั้น จะทยอยเปิดให้บริการเป็นลำดับถัดไป เพราะหากปล่อยพร้อมกัน เกรงว่าระบบจะยังไม่เสถียร แต่ขอยืนยันว่า วันนี้แอพพลิเคชั่นใช้ได้แล้ว ในส่วนของการขอเคลมนั้น ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอเคลมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้
ส่วนกรณีไปใช้สิทธิ์ทันตกรรม และมีผู้ประกันตนถูกให้สำรองจ่ายจำนวนมากนั้น เบื้องต้นทราบว่า ทางคลินิกได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและสามารถตรวจสอบกับเราได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ไปรับบริการไม่ต้องสำรองจ่าย แต่กรณีที่ไปรับบริการมาก่อนหน้านี้แล้วตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้ ทำให้ต้องสำรองจ่ายไปก่อนนั้น สามารถมายื่นเบิกกับประกันสังคมได้ ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือหากไม่สะดวก สามารถยื่นผ่านระบบไปรษณีย์ก็ได้ ส่วนการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ การรับบริการ 1 ครั้งมีระยะเวลา 2 ปี ในการนำใบเสร็จมาเคลมเงินคืน
