ชลประทานฯ แจงโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ เป็นไปตาม กม. ไม่กระทบที่ดินใคร

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ของกรมชลประทาน เกี่ยวกับการก่อสร้างบนที่ดินเอกชน และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ นั้น
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ชี้แจงว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยในระยะแรกของโครงการ ได้รับหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินทุกแปลงที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ระหว่างอยู่ในกระบวนการจัดหาที่ดิน ซึ่งมิได้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ หรือกระทบสิทธิของเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วางแผนเร่งรัดการจัดซื้อที่ดินและการเวนคืนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมมีมาตรการรองรับในกรณีที่ต้องขยายระยะเวลาหนังสือยินยอม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 106 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัยและเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม และหากเกิดเหตุสุดวิสัย กรมชลประทานจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้รัฐสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า
