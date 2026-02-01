"วรชัย" ท้านิด้าโพลรับผิดชอบ หากส้มไม่ชนะยกจังหวัดสมุทรปราการ หลังทำโพลเชียร์

นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายสุวิชา เป้าอารีย์ ผอ.ศูนย์สำรวจความเห็นนิด้าโพล ออกมานั่งวิเคราะห์โพลพื้นที่สมุทรปราการ มองว่า การวิเคราะห์โพลของนายสุวิชา ในพื้นที่สมุทรปราการ ไม่ได้ยืนอยู่บนหลักวิชาการ และความเป็นธรรมตรงไปตรงมา เพราะมีการเอ่ยชื่อผู้สมัครของพรรคประชาชนเพียงพรรคเดียว และสอดคล้องกับผลโพลที่พรรคประชาชนจะได้ทั้งจังหวัด ตนมองว่าสิ่งที่พูดเหมือนเป็นการเชียร์พรรคประชาชนอย่างชัดเจนใช่หรือไม่ และยังมีการนำเนื้อหานี้ไปเปรียบเทียบกับจังหวัดปริมณฑลอื่นว่าจะออกมาในรูปแบบเดียวกัน
ทั้งนี้ พื้นที่สมุทรปราการในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่พรรคประชาชนยึดครอง แต่วันนี้ที่ตนลงพื้นที่ทุกวันในฐานะอดีต สส.สมุทรปราการ และผู้ช่วยหาเสียง ที่ลงพื้นที่ช่วยนายปิยะพงษ์ เหมะ ผู้สมัคร สส.สมัครสมุทรปราการ เขต 5 เบอร์ 9 ที่เป็นลูกชายหาเสียงทุกวัน ได้สัมผัสกับประชาชน ทำให้รู้สึกกว่ากระแสตอบรับพรรคเพื่อไทย รวมถึงกระแสตอบรับ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย มาแรงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจว่า พรรคเพื่อไทยต้อง มี สส.ในพื้นที่สมุทรปราการ อย่างน้อย 6 เขต จาก 8 เขต ซึ่งแตกต่างไปจากโพลของนิด้าอย่างสิ้นเชิง จึงขอท้าว่า ถ้าส้มไม่ชนะยกจังหวัด คนทำโพลที่ออกแรงเชียร์อย่างนี้จะรับผิดชอบอย่างไร
