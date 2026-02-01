เลือกตั้งล่วงหน้าเขตหลักสี่คึกคัก! ปชช.ทยอยใช้สิทธิมากเป็นลำดับต้นๆ ของ กทม.

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตหลักสี่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบลงคะแนน โดยเขตหลักสี่ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 25,721 คน โดยจัดหน่วยลงคะแนนบริเวณพื้นที่จัดเลี้ยงและลานจอดรถของสำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและอาสาสมัครคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบจุดลงคะแนนตามรหัสจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 25,721 คน โดยจัดหน่วยลงคะแนนบริเวณพื้นที่จัดเลี้ยงและลานจอดรถของสำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและอาสาสมัครคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบจุดลงคะแนนตามรหัสจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน