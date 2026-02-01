ข่าวจริง! ศาลยุติธรรมเปิดระบบ CIOS ให้ประชาชนยื่นคำร้องออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ระบบ CIOS เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องออนไลน์ได้แล้วนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานศาลยุติธรรม พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ศาลยุติธรรมเปิดให้ประชาชน ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569 เพื่อขอให้ศาลสั่งลบ หรือระงับการเผยแพร่ภาพ คลิปลามก หรือข้อมูลคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายใหม่ มาตรา 284/4 หรือมาตรการ Take It Down
